"المرء يقف خجلا أمامهم"... كيف تصرف سكان مناطق السيول عندما رأوا قاسم سليماني

تفقد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني، المناطق المنكوبة بالسيول في ناحية شعيبية بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وفور وصوله إلى ناحية شعيبية التابعة لقضاء شوشتر، لقي اللواء سليماني استقبالا حافلا من قبل المسؤولين والمواطنين ومن ضمنهم سكان قرى ناحية شعيبية، وفقا لوكالة "فارس".

وبعد أن تفقد قائد فيلق القدس، مختلف مناطق مناطق شعيبية ومنها غورية ويذاب وعيلة، تحدث إلى المواطنين المنكوبين بالسيول فيها.

سفر سردار قاسم سلیمانی به شادگان (جنوب خوزستان) و شرکت در جلسه مدیریت بحران با با حضور ابومهدی المهندس فرمانده حشدالشعبی عراق، فرمانده سپاه خوزستان و شريعتى استاندار خوزستان.

دستور تخلیه شادگان توسط سردار سلیمانی برای حفظ جان مردم #روایت_خدمت #حاج_قاسم pic.twitter.com/3yIsZnpmsW — عطر یاس (@atreyas8089) April 18, 2019

واعتبر سليماني في مقابلة مع قناة العالم الإيرانية "أية خدمة يقدمها المرء لأهالي هذه المنطقة شيئا قليلا بحقهم" مضيفا "نحن مقصرون إزاء هؤلاء الناس هؤلاء الذين ضحوا في فترة الدفاع المقدس وحملوا على ظهورهم أعباء هذه المسؤولية العظيمة".

ولفت اللواء سليماني إلى أن هؤلاء الناس لديهم مشاكل وهي ناجمة عن السيل وكذلك تعرضوا في فترات إلى قلة اهتمام ولذا يتوجب علينا تقديم الخدمة إليهم.

حاج قاسم سلیمانی در مصاحبه با العالم: مناطق عربی در #خوزستان مورد کم‌لطفی قرار گرفته‌اند pic.twitter.com/rGbgidz3Kv — حسین کازرونی 🇮🇷 (@kazeruni) April 19, 2019

كما وصف اللواء سليماني تقديم الخدمة لأهالي خوزستان بأنها "من أعظم العبادات" وأن من يقدم الخدمة وخاصة من الجهات الحكومية لهؤلاء الناس "يؤدون أكبر عبادة وذلك أن هؤلاء الناس كانوا بمثابة القلعة الحصينة للبلد وأوفى شريحة في المجتمع".

وأضاف قاسم سليماني أن المرء يقف خجلا أمام هؤلاء الناس ويجب عليه أن يقبل أياديهم وأقدامهم بل هذا الأمر هو لا شيء أمام تضحياتهم الكبيرة، لافتا إلى أن الشعب الإيراني صنع ملحمة من خلال نزوله إلى الساحة وحاول إبراز عواطفه الجياشة تجاه هؤلاء الناس وهذا أقل ما يمكن أن يفعله المرء.