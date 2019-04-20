كتائب بني الوليد تعلن الانضمام لعملية "تحرير طرابلس" تحت قيادة حفتر

وأكدت مصادر عسكرية خاصة انضمام قوات "بني وليد" للعمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تحت قيادة المشير خليفة حفتر.

وأعلنت كتيبة حماية مطار مدينة بني وليد وكتيبة 52 مشاة وقوة الردع بني وليد الانضمام إلى قوات الجيش الليبي اليوم السبت.

وقالت القوات في مقطع فيديو مصور اليوم السبت 20 أبريل/نيسان، إن القوات العسكرية في بني وليد تؤكد "انصياعها لأوامر القيادة العامة وامتثالها لعملية تحرير العاصمة من المليشيات والدواعش المرتهنة لقطر وتركيا".

وأكدت مصادر في العاصمة طرابلس لـ"سبوتنيك" انضمام القوات العسكرية في بني وليد للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفادت مصادر عسكرية ليبية غرب ليبيا، اليوم السبت، باندلاع اشتباكات منذ ساعات الصباح الأولى وتتواصل حتى اللحظة، في جميع محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس، بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الذي يترأس فائز السراج مجلسها الرئاسي.

وقالت مصادر عسكرية ليبية، في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك"، إن "اشتباكات منذ ساعات الصباح هي الأعنف منذ بدء انطلاق عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة، وتدور في جميع محاور القتال بضواحي طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية بطرابلس".