اليمن... "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله"، فجر اليوم، "إنه تم إسقاط طائرة استطلاعية لقوى العدوان في وادي آل أبو جبارة قبالة نجران".
#المسيرة_عاجل | إسقاط طائرة إستطلاعية لقوى العدوان في وادي آل أبو جبارة قبالة #نجران— المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٢١ أبريل ٢٠١٩
#المسيرة_عاجل | القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً طراز #بدرF على تجمعات للمنافقين في معسكر الإستقبال غربي الطوال قبالة #جيزان— المسيرة — عاجل (@MasirahTV) ٢٠ أبريل ٢٠١٩
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
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