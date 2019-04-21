وكالة: إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية

ذكرت وكالة رويترز أنه تم إعادة فتح مطار معيتيقة في ليبيا أمام حركة الملاحة، بعد الإعلان عن إغلاقه في وقت سابق من اليوم الأحد.

وأعلن الموقع الإلكتروني للمطار "عودة فتح الملاحة الجوية لمطار معيتيقة الدولي".

وكانت وكالة "رويترز" قال، في وقت سابق اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد في طرابلس بعد أنباء عن هجوم جوي على العاصمة.

وذكرت الوكالة، نقلا عن الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي أن هذا الإجراء جاء بعد حديث سكان عن تعرض العاصمة لهجوم جوي.

© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA ما حقيقة إغلاق المطار العامل الوحيد في طرابلس

وقال المطار على صفحته على "فيسبوك": "تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر، لإجراءات السلامة الجوية، مضيفا: "لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.