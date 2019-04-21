محكمة عراقية تحكم بالإعدام على إرهابيين نفذوا عمليات إجرامية في العراق وسوريا

أصدرت محكمة جنايات الكرخ العراقية، اليوم الأحد، أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين نفذوا عمليات إرهابية في العراق وسوريا.

وقال مجلس القضاء الأعلى إن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات الكرخ نظرت قضية أربعة مدانين بالانتماء لعصابات "داعش" الإرهابية نفذوا عمليات إجرامية استهدفت المواطنين الأبرياء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل العراق وسوريا". وفقا لموقع "السومرية".

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وأشار البيان، إلى أن "الإرهابيين تمت محاكمتهم من قبل المحاكم العراقية بعد استلامهم من قوات سوريا الديمقراطية كونهم مطلوبين للقضاء العراقي".

وأضاف البيان أن "الحكم صدر بحقهم استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".