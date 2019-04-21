بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الهجوم الإرهابي في الرياض

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الأحد، إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث شمالي الرياض.

وأشارت "أمن الدولة السعودية" عن مقتل 4 مهاجمين وإصابة 3 من رجال الأمن خلال التصدي لهجوم على مركز للمباحث في الرياض.

وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.