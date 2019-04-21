بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الهجوم الإرهابي في الرياض

وأشارت "أمن الدولة السعودية" عن مقتل 4 مهاجمين وإصابة 3 من رجال الأمن خلال التصدي لهجوم على مركز للمباحث في الرياض.
وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.
ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".
وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.
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