البحرين تعلق على هجوم الرياض الإرهابي

علقت مملكة البحرين، على الهجوم الإرهابي، الذي وقع على مركز مباحث الزلفى شمال الرياض، صباح اليوم الأحد.

وأدانت البحرين الهجوم، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها ضد كل من يحاول استهداف أمنها أو يسعى لزعزعة السلم والاستقرار في أراضيها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH بيان عاجل من أمن الدولة السعودي بشأن الهجوم الإرهابي في الرياض

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بقوات الأمن في المملكة العربية السعودية وتصديهم وإحباطهم لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددة على دعم مملكة البحرين لكل ما تقوم به المملكة العربية السعودية في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأحبطت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض، وقتلت 4 مهاجمين.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن مصادر "إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض"، مضيفة أن "الأنباء الأولية عن الهجوم الإرهابي تفيد بمقتل 4 مهاجمين".

وتداولت وسائل إعلام سعودية، ومواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر الهجوم، الذي كان يستهدف مركز مباحث الزلف، وتصدي رجال الأمن له.