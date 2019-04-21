رئيسة البرلمان البحريني تعلق على الأمر الملكي

أشادت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، بالأمر الملكي السامي الصادر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وقالت زينل في بيان حصت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الأمر الملكي السامي الذي يأتي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد المفدى، يؤكد حرص واهتمام جلالته على منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة والعودة لجادة الصواب، كما أن الأمر الملكي السامي يرسخ أسس ومرتكزات دولة القانون والمؤسسات في مملكة البحرين، ورؤيتها الحضارية والإنسانية الرفيعة، وحماية أمن الوطن واستقراره.

© flickr.com / Paolo Gamba ملك البحرين يلغي أحكاما بإسقاط جنسية 551 متهما

وأضافت رئيسة مجلس النواب البحريني ، أن المنظومة القانونية والحقوقية في مملكة البحرين، تشهدان تطورا كبيرا، ورعاية واهتماما غير مسبوق، وأن حرص الدولة على تنفيذ القانون لا يقل أهمية على حرصها في رعاية أبنائها، وإعادة تأهيل كل من أساء لوطنه ونفسه.

وأكدت أن هذا الأمر الملكي السامي، هو بمثابة درس وطني يستحق كل التقدير، وتعزيز روح المواطنة واحترام القانون، والولاء للوطن والقيادة والشعب.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة أمرا اليوم الأحد بإلغاء أحكاما بإسقاط جنسية صادرة بحق 551 متهما.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "جلالة الملك حمد بن عيسي أصدر أمره بتثبيت جنسية 551 محكوما، صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".