بالصور... عراقي يصنع سيارة تعمل بالكهرباء الشمسية

توصل مدير مدرسة عراقي، إلى تصنيع أول سيارة صديقة للبيئة، وذلك بعد عدة تجارب لم يكتب لها النجاح.

وبحسب "السومرية نيوز" تمكن المهندس عبد الستار جبار عبود، مدير مدرسة الحسين الصناعية الإعدادية، في مدينة كربلاء جنوب العراق، والبالغ من العمر 60 عاماً، من تصنيع سيارة كهربائية صديقة للبيئة.

© Sputnik . Mikhail Voskresensky بطاريات الطاقة الشمسية تحل مشكلة الكهرباء في سوريا

وقال عبود أن السيارة الكهربائية التي صنعها، تعمل على الطاقة الشمسية، واستخدم في صناعتها قطع السكراب والخردة.

وبين عبود، أنه بدأ بمحاولة صناعة السيارة منذ 3 سنوات، حيث اصطدم بالعديد من المصاعب، مما أدى إلى فشله، حتى تمكن أخيراً من التوصل إلى التصميم الأخير الناجح.

وأوضح عبود أن السيارة تستطيع السير بسرعة 90 كيلو متر في الساعة، بالإضافة إلى أن تصميمها سياحي ويمكن تطويره.

وتابع أن السيارة تحتوي على عدد من المميزات التي تمكننا من معرفة كمية الطاقة الشمسية والضرورية لعمل السيارة، مبيّناً أن هذا النوع من السيارات تفتقر له العراق وغير موجود بالأصل.