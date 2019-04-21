قيادي حوثي يكشف سبب الدعم السعودي الإماراتي للسودان

ترى جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، أن تقديم السعودية والإمارات، ثلاثة مليارات دولار دعماً للسودان.، يهدف إلى استمرار مشاركة الجيش السودان ضمن قوى التحالف العربي بقيادة السعودية في الحرب باليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء وعضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، ضيف الله الشامي في تغريدة على "تويتر": "تسعى السعودية والإمارات لامتصاص غضب الشارع السوداني بالأموال والوعود الكاذبة لضمان بقاء التأييد لمشاركة الجيش السوداني في العدوان على اليمن".

© AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY بنك السودان المركزي يحدد سعر العملة بـ 45 جنيها للدولار

وأضاف "السودان دفع الثمن غاليا مقابل عمالة وارتزاق نظام البشير ولا أعتقد أنه سيلدغ من نفس الجحر مرة أخرى".

وأعلنت السعودية والإمارات، في وقت سابق اليوم، تقديم دعم مادي للسودان بقيمة 3 مليارات دولار، وإيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "الدعم السعودي الإماراتي يشتمل تلبية الاحتياجات الغذائية والدوائية والنفطية"، مشيرة إلى أن "الوديعة السعودية الإماراتية في البنك المركزي السوداني تستهدف تقوية الجنية السوداني".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أكد في تصريحات نقلتها، وكالة الأنباء السودانية، بقاء القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها هناك.

وقال الفريق دقلو: "نحن متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقي قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن يوم الخميس 11 نبسان/ أبريل، عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.

ويشارك السودان ضمن التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، والذي يقوم بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.