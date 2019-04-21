رئيس المجلس العسكري في السودان يشدد على أهمية تماسك القوات المسلحة لاستكمال دورها

جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه.

الخرطوم — سبوتنيك . وشدد البرهان، على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

وجاء ذلك في اللقاء التنويري الذي انعقد بوزارة الدفاع للضباط برتبة العقيد فما فوق، بحضور السادة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة ونوابهم ومساعديهم. وإبان سيادته أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسئولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبينا أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.

#السودان #سونا| جدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في اللقاء التنويري الذي أنعقد بوزارة الدفاع للضباط برتبة العقيد فما فوق، بحضور السادة رئيس وأعضاء رئاسة الأركان المشتركة، حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة pic.twitter.com/8tJCwj3xvv — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 21, 2019

كما شجب الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيئ للمحتجين مثل قفل الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخولة، وقال إن الأمور لن تسير على هذا المنوال وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه.

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.