رئيس مجلس الأمة الكويتي يثني على موقف روسيا من الجولان السوري

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الاثنين، أن موقف روسيا حول مرتفعات الجولان يدعو للاحترام.

موسكو-سبوتنيك. قال الغانم في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي: "الموقف الواضح والصريح لروسيا في هذا الصدد يستحق احترامنا، لأنه يسمح لنا بالاعتماد على روسيا كلاعب مهم على الساحة الدولية، كقوة عظمى".

© Sputnik . RONEN ZVULUN خريطة أمريكية رسمية تضم الجولان إلى إسرائيل

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 25 آذار/مارس الماضي، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، وقوبل هذا القرار برفض عالمي قاطع، سواء على صعيد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بل وحتى الدول الحليفة لواشنطن

مثل كندا، حيث تم تأكيد ثبات المواقف الدولية تجاه وضع هضبة الجولان ومواصلة اعتبار هذه المرتفعات أرضا مغتصبة من قبل إسرائيل.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت بهذا الخصوص، أن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية، تؤكد تجاهل واشنطن للقوانين الدولية.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية،

واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة، وليس لها أثرا قانونيا دوليا.