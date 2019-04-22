بسبب صورة من مكتب بريد... نائب رئيس الإمارات يحذر موظفي الدولة

حذر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، من حدوث أي قصور في إدارة بريد الإمارات، مشيرا إلى أن المقصرين لن يكون لهم مكان للعمل معه.

وكتب ابن راشد على "تويتر"، اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان: "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات. ليس هذا مستوانا ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات…

ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى.. pic.twitter.com/pVXfZrHVCe — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2019

وتابع نائب رئيس الإمارات: "أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم، وعاد الفريق بهذا التقرير".

وأضاف: "أضعه أمام الجميع بكل شفافية وأقول لجميع من في الحكومة، لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية ".

أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة.. لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية.. pic.twitter.com/sibQRzuHhB — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 22, 2019

ويشير التقرير إلى وجود بعض نقاط القصور، في معاملات خاصة بالمتعاملين في بريد الإمارات، التي ربما لا توافق تطلعاتهم.