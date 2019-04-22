السفارة السعودية في سريلانكا تكشف مصير مواطنيها بعد التفجيرات

وبحسب موقع تواصل السعودي، فإن المعلومات عن المواطنين غير متوفرة، ولا يعلمون هل هما بالمستشفى أم خارج الفندق.
وأوضح الحارثي، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحاً، ويجري البحث عنه.
وأضاف أن السفارة كونت خلية للبحث عن السعوديين في الفنادق، إضافة إلى المرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه.
كانت العاصمة السريلانكية قد شهدت وقوع 8 انفجارات ضخمة في كنائس وفنادق، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم أجانب.
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