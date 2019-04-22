سجن فيها الصادق المهدي... تفاصيل مثيرة عن زنزانة البشير الأفضل في "كوبر"

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل جديدة عن الزنزانة التي يقبع داخلها الرئيس السوداني المعزول عمرالبشير، عقب ترحيله إلى سجن كوبر، الأكثر تحصينا في السودان.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تضم زنزانة البشير تلفزيونا ومكيفا للهواء يعمل بالماء، بالإضافة إلى سريرين ومقعدين.

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وقالت المصادر إن البشير هو الوحيد الذي يتمتع بهذه الميزات داخل زنزانته، في حين أن زنازين 17 مسؤولا سودانيا سابقا تم اعتقالهم مؤخرا، تفتقر للتكييف وأجهزة التلفاز.

وذكرت الصحيفة أن الغرفة التي يقبع فيها البشر حاليا، كانت في يوم من الأيام سجنا للفريق أول صلاح عبد الله قوش، آخر رئيس لجهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير، الذي تم اعتقاله مجددا بعد عزل البشير.

وعلى ذات الصعيد، أوضحت مصادر لموقع "باج نيوز" أن زنزانة البشير تعد الأفضل داخل السجن، احتجز فيها من قبل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي.

ومنعت السلطات الرئيس السوداني المعزول من استخدام هاتفه المحمول منذ تحويله إلى سجن كوبر.

ويقع سجن كوبر في مدينة الخرطوم، وتم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع، وتعود تسميته إلى أول قائم عليه عقب تشييده في أوائل القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يدعي كوبر.