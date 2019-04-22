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22:36 22 أبريل/ نيسان 2019
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    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية

    السعودية تحقق إنجازا جديدا... وتحصل على جائزة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    فاز رجل الأعمال السعودي مشعل الحكير، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير، مدير عام القطاع الترفيهي، بجائزة "شخصية العام" في قطاع الترفيه لعام 2019 على مستوى الشرق الأوسط.

    قال موقع "سبق" السعودي إن الجائزة التي حصل عليها الحكير تعد "إنجازا جديدا لرواد الأعمال السعوديين"، ولفتت إلى أنه حصل على هذه الجائزة وسط منافسة بين كبار التنفيذيين في الشرق الأوسط في قطاع الترفيه.

    ​وفاز الحكير بجائزة "شخصية العام" في قطاع الترفيه لعام 2019 على مستوى الشرق الأوسط في حفل مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MINALAC الذي يقام سنوياً في دبي.

    وهذه ليست الجائزة الأولى التي تحصل عليها مجموعة الحكير للسياحة والتنمية، حيث منحت مجلة "CEO الشرق الأوسط" الإماراتية رجل الأعمال عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة الحكير للسياحة والتنمية جائزة أفضل رجل أعمال في المملكة لعام 2011.

    وفازت مجموعة الحكير عام 2013  حيث فاز رجل الأعمال عبد المحسن الحكير بلقب شخصية العام السياحية.

    وفي 2016 كرم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة، مجموعة الحكير بجائزة التميز السياحي 2015 للمدن الترفيهية

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