مصر... غلق لجان التصويت على الاستفتاء وبدأ فرز الأصوات

أغلقت لجان التصويت في التاسعة من مساء اليوم الاثنين (بتوقيت القاهرة) أبوابها بعد انتهاء المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات للاستفتاء على التعديلات التي أقرها البرلمان المصري على دستور 2014.

وبدأت اللجان الفرعية في نقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة لبدء فرز الأصوات، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH "الانتخابات المصرية" تكشف مصير المتخلفين عن المشاركة في استفتاء الدستور

وانتهت اليوم الاثنين الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات المصرية للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخرا ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الناخبين للاستفتاء عليها.

ووافق مجلس النواب المصري، المؤلف من 596 عضوا، على التعديلات، يوم الثلاثاء الماضي، بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ، كما ستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".