أمين عام الاتحاد البرلماني العربي لـ"سبوتنيك": ما حصل في السودان انقلاب عسكري

وصف أمين عام الاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة تولي المجلس العسكري للسلطة في السودان بـ"الانقلاب العسكري"، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يدع إلى مؤتمر لبحث ما يجري في السودان لأنه لا يملك سلطة على أي من الأطراف السودانية لإلزامهم بقرار معين.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah خطر يهدد حياة البشير بسجنه في السودان... مصدر يحسم الجدل

وقال الشوابكة في مقابلة مع وكالة سبوتنيك إن "ما حصل في السودان هو انقلاب عسكري، المجلس العسكري الآن تولى السلطة، وشكل حكومة انتقالية، بعدها السؤال هو هل تعيد السلطة عبر الانتخابات إلى المؤسسات الدستورية كالبرلمان".

وأضاف الشوابكة "لغاية الآن لم تجرِ اتصالات لسبب بسيط جدا، الأمور غير واضحة وغير مستقرة الآن وهذا شأن سوداني داخلي، الاتحاد البرلمان العربي من ممكن أن يعقد مؤتمر استثنائي أو طارئ لبحث ما يجري في السودان، لكي يدعو الاشقاء السودانيين إلى استخدام لغة العقل والابتعاد عن الصراعات والعودة إلى موضوع المؤسسات الدستورية، ولكن لا يملك سلطة على أي من الأطراف السودانية أو المجلس العسكري لكي يلزمه بقرارات معينة لأن المجلس العسكري عندما استولى على السلطة وجرى الانقلاب على نظام الحكم السابق ادعى انه نصير للشعب ويمثل رغبة شعب السودان".

وواصل الشوابكة "الآن نعيش مرحلة عمرها أسبوع أو 10 أيام في مرحلة لا تعرف إلى أين ستؤول الأمور، هل المجلس العسكري سيعيد المؤسسات الدستورية ويعلن انتخابات عامة في البلاد بما فيها الانتخابات الرئاسية ويتولى فيها السلطة من يختار عبر صناديق الاقتراع".

وتابع الشوابكة أن "اتحاد البرلمان العربي حاول ما امكن ضمن الهامش الذي يتحرك فيه من تقليل الخلافات ويحاول يتوسط لدى الأشقاء العرب في تقليل ما امكن من هوامش الخلافات التي تحصل، لكننا نعيش في عالم فيه قوى عظمى وتحالفات دولية وكل دول العالم العربي تتأثر إيجابا أو سلبا بهذه التحالفات، وهذا ينعكس بالطبع على كافة مؤسسات العمل العربي المشترك".

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.