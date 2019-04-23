البرهان: إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك

قال رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، إن المجلس استجاب لرغبة الشعب في التغيير، مشددا على تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.

ولفت في مقابلة تلفزيوينة إن النظام السابق له دور أساسي في الوضع الاقتصادي المتردي، مضيفا أن "الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان".

البرهان لسكاي نيوز عربية: الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 23, 2019

وأشار إلى أن "الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري في السودان"، وأن حكومة كفاءات وطنية في السودان هي المخرج للوضع الراهن. وقال "إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك".

وأكد أنه "سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان. نحن منفتحون على الجميع والحوار مع جميع أبناء السودان. نحن نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة".

البرهان لسكاي نيوز عربية: الوضع الاقتصادي متردي والنظام السابق له دور أساسي في ذلك — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 23, 2019