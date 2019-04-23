البرهان: إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك

ولفت في مقابلة تلفزيوينة إن النظام السابق له دور أساسي في الوضع الاقتصادي المتردي، مضيفا أن "الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان".
البرهان لسكاي نيوز عربية: الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 23, 2019
وأشار إلى أن "الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري في السودان"، وأن حكومة كفاءات وطنية في السودان هي المخرج للوضع الراهن. وقال "إذا اقتضت الضرورة إنهاء عمل المجلس الانتقالي في السودان فسنقوم بذلك".
وأكد أنه "سيتم حل جميع اللجان التي شكلناها وسنسير بالحكومة الانتقالية لبر الأمان. نحن منفتحون على الجميع والحوار مع جميع أبناء السودان. نحن نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة".
البرهان لسكاي نيوز عربية: الوضع الاقتصادي متردي والنظام السابق له دور أساسي في ذلك— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 23, 2019
وشدد على أن النيابة العامة في السودان شرعت في حصر التهم التي ستوجه للموقوفين.
ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
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