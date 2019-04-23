السعودية... أول رد رسمي على فيديو "سيدة الحرم المكي"

كشفت إمارة مكة حقيقة فیدیو سیدة الحرم المكي، مشيرة إلى أن الحديث عن خالد الفیصل مختلق، ولا أساس له من الصحة.

قالت صحيفة " عكاظ " السعودية، اليوم الثلاثاء، إن إمارة منطقة مكة المكرمة نفت ما تردد في فيديو متداول، على وسائل التواصل الاجتماعي، حول تدخل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في حكم قضائي.

وقالت إن الفيديو زعم أن الأمير خالد تدخل في حكم قضائي، بعد مناشدة سيدة عربية له في الحرم المكي، مضيفة: "جميع ما ورد في الفيديو عن أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل مختلق ولا أساس له من الصحة".