رجل "السلام" الإماراتي يجدد دعوته للتعاون مع إسرائيل

جدد رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، دعوته لدول الخليج للتطبيع مع إسرائيل.

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، للتعليق على شريط فيديو نشره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور.

رجل الأعمال #الإماراتي خلف الحبتور يعقب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع #إسرائيل.يقول: ماذا حققت الأحلام الوردية؟ ماذا قدمتم لأطفال وشباب #فلسطين؟من لديه حلّ للقضية؟ ان نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني". pic.twitter.com/T3638uVn13 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 24, 2019

وجاء في التغريدة أن الجبتور عقب على ردود الفعل السلبية لدعوته التوصل إلى سلام مع إسرائيل، بعدما وصلته ردود فعل كثيرة ومتباينة، حيث أرفقت بالتغريدة شريط فيديو للحبتور، والمنشور على صفحته الرسمية على "تويتر".

ووصف الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بأنه "رجل السلام"، متسائلا لماذا لا نغتنم الفرصة.

وقال آران:

هذا السلام المنشود سيحققه في نهاية المطاف أبناء الشعوب، وقد نرى بفضل ذلك سلاما بين إسرائيل والدول العربية ودول الخليج بإذنه تعالى، فلماذا لا تُغتنم الفرصة.

رجل السلام الإماراتي خلف الحبتور

يدعو مجددا للتقريب بين دولة #إسرائيل والفلسطينيين لمصلحة جميع الأطراف.



هذا السلام المنشود سيحققه في نهاية المطاف أبناء الشعوب،

وقد نرى بفضل ذلك سلاما بين إسرائيل و #الدول_العربية ودول #الخليج بإذنه تعالى



فلماذا لا تُغتنم الفرصة؟؟@IsraelArabic https://t.co/ScM6dTsOSN — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) April 24, 2019

وقال الحبتور في تغريدته:

حصلت دعوتي للسلام مع إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم. وأقول لهؤلاء مع احترامي ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للأخوة الفلسطينيين.

حصلت دعوتي ل #السلام_مع_إسرائيل على الكثير من الهجمات والشتائم. وأقول لهؤلاء مع احترامي ماذا حققت الأحلام الوردية والدعوات لرفض السلام للأخوة الفلسطينيين؟ ماذا قدمتم لأطفال وشباب #فلسطين؟ ومن لديه حلّ للقضية؟ ان نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني. #إسرائيل pic.twitter.com/2I0OriyBnJ — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) April 24, 2019

وتابع الحبتور:

ماذا قدمتم لأطفال وشباب فلسطين؟ ومن لديه حلّ للقضية؟ أن نرضى بالوضع الراهن يعني أن نرضى استمرار الجحيم الفلسطيني.

دعا رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، الجمعة، دول الخليج إلى السلام والتعاون مع إسرائيل اقتصاديا وزراعيا وعلميا ودفاعيا، معتبرا أن إيران هي "العدو الأكبر" لدول الخليج.

وتوقع الحبتور، في فيديو عبر حسابه على تويتر، أن حديثه في هذا الأمر قد يعرضه "للسب والشتائم"، وقال إن إسرائيل "دولة متقدمة علميا واقتصاديا وإلكترونيا، ولا يوجد دولة بقوتها الاقتصادية وأمورها الأخرى في الوقت الحاضر".

وأضاف: "ماذا ننتظر إذا كان مصر والأردن جيراننا متعاقدين معهم، فلماذا لا نعمل سلاما ونكون واضحين، بدلا من الاختباء وعدم الوضوح".

ودعا الحبتور إلى "السلام والتعاون معهم اقتصاديا وتجاريا وزراعيا وحتى في موضوع الدفاع وجميع هذه الأشياء والعلم".

سؤال اطرحه واتوقع الكثير من النقد، ولكن حان الوقت لطرحه علانية؛ لماذا لا نوقع في #الخليج_العربي سلام مع #إسرائيل؟ لقد حان الوقت لذلك كما فعلت قبلنا #مصر و #المغرب و #الأردن. فليكون بيننا سلام وتعاون في مجال العلم والاقتصاد والتكنولوجيا والزارعة وحتى الدفاع. #الإمارات #السعودية pic.twitter.com/TegioON5oA — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) April 19, 2019

وأضاف: "هم أفضل من غيرهم، عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل، ولا داع للمجاملات والكذب على أنفسنا، حتى الفلسطينيين أكثر من 2 مليون منهم حصلوا على الجنسية الإسرائيلية"، على حد تعبيره.

إسرائيل لديها علاقات رسمية فقط مع مصر والأردن، ولكن يبدو أن علاقاتها مع بعض دول الخليج، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قد تحسنت مؤخرا كجزء من تحالف ضمني ضد إيران.

وكان وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي قال في وقت سابق إن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لجهود السلام، ودعا الدول العربية للعمل على طمأنة إسرائيل بأنها تستطيع الانسحاب من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان دون الشعور بالتهديد.