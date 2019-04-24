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23:09 24 أبريل/ نيسان 2019
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    مستوطنات غلاف غزة

    ضجة في إسرائيل بعد أغنية فلسطينية ساخرة (فيديو)

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم العربي
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    انتشر مقطع غنائي ساخر على وسائل التواصل الاجتماعي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تحت اسم "الإرباك الفني"، الذي يعرض رسالة خيالية من سكان البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة إلى الحكومة الإسرائيلية.

    الشريط المصور الذي شارك به فنانون فلسطينيون من قطاع غزة، ونشر باللغة العبرية، يحتوي على اتهامات للحكومة الإسرائيلية بأنها لا تقوم بأي شيء بعد محاولات سكان قطاع غزة تشويش الحياة الروتينية في البلدات المحيطة بغزة؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "سما نيوز".

    وتحتوي الأغنية على رسالة مفادها أنه في البلدات الإسرائيلية بمحيط قطاع غزة هناك مخاوف من نشاطات وحدة الإرباك الليلي للفصائل الفلسطينية، ومن تجدد إطلاق البالونات الحارقة، والتي تحمل عبوات ناسفة.

    ووفقا للشريط المصور، فإن هذه النشاطات ستتجدد إن لم تف إسرائيل بالتعهدات التي التزمت بها عن طريق الوساطة المصرية.

    في وقت يقول مؤلفو الأغنية: لديكم حكومة سارقة وجبانة.

    وتعقيبا على المقطع، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:

    نشر علي نسمان وهو فنان كوميدي مقيم في غزة مقاطع فيديو تهكمية انتقادية، عبارة عن قصيدة باللغة العبرية يشيد فيها بالنشاط العنيف لمسيرات العودة وتأثيرها على سكان غلاف غزة، لا تتفاجأ بصيغة العبرية التي يسخر فيها، كراهيته المتوقدة للإسرائيليين تعبر حدود غزة، تماما مثل قصائده".

    جنود ومدنيون إسرائيليون يحتمون بعد أصوات صفارات الإنذار الجوية على طريق في الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة
    © REUTERS / AMIR COHEN
    مستوطنو غلاف غزة: نعيش حياة صعبة تزداد سوءا
    وأضافت الصحيفة: يصور نسمان ورفيقيه سكان غزة وهم في حالة من الخوف والفزع.

    وأوضحت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الأربعاء، أن كثيرا ما نشرت شرائط فيديو من حركة "حماس" والفلسطينيين بوجه عام، باللغة العبرية، ولكن هذه المرة نشر شريط فيديو باللغة العبرية تحت اسم، مستوطني غلاف غزة، حيث نشر اليوم شريطة فيديو جديد وكوميدي يسخر من حكومة نتنياهو، بشأن تعاطي حكومته مع القذائف والصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، وكذلك بالونات الهليلوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة.

    ونقلت القناة العبرية فقرات مطولة من الأغنية الفلسطينية الساخرة، من بينها:

    الحكومة بتوعدنا لك لك بس برم وحكي

    ملناش عيشة هنا (غلاف غزة)

    ياللا بسرعة يا حكومة انت ليش حالقالناااا

    وكتبت القناة العبرية تحت عنوان "حكومة جبناء… أعطوا لغزة حياة"، أن هذا الشريط الساخر للفلسطينيين يختلف كلية عما سبقه من شرائط فيديو لحماس، كونه يتحدث بلسان مستوطني غلاف غزة.

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    الكلمات الدلالية:
    مستوطنات إسرائيلية, غزة, فلسطين, قطاع غزة, حماس, فلسطين
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