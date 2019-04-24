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23:42 24 أبريل/ نيسان 2019
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    محمد علي الحوثي

    الحوثي: ندين محاولة الالتفاف على اتفاق ستوكهولم بوضع مقترحات تخالفه

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أدان القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، ما وصفه بمحاولة الالتفاف على اتفاق ستوكهولم وعرقلة تنفيذه.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": "ندين محاولة العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم الالتفاف على اتفاق استكهولم بوضع مقترحات تخالف الاتفاق وتعرقل التنفيذ الذي أعلنا الموافقة عليها وتحدث عنها المبعوث في آخر احاطة له بمجلس الامن مما يؤكد عدم الجدية في الحل".

    الجيش اليمني اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    في شأن متصل، قال مصدر حكومي يمني وكالة "سبوتنيك"، إن نقاشات تجرى بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، والحكومة اليمنية بشأن الدفع بتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة.

    ووفقاً للمصدر، فإن النقاشات تبحث ترتيبات المرحلة الثانية من خطة إعادة الانتشار في الحديدة وخاصة ما تم تأجيل مناقشته في المرحلة الأولى من الخطة، والخاص بهوية السلطة المحلية وقوات الأمن التي ستتسلم مهام إدارة وحماية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، عقب إعادة انتشار القوات.

    وكان رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الفريق مايكل لوليسغارد، غادر مساء اليوم، صنعاء إلى جيبوتي في طريقه إلى العاصمة الأردنية عمَان التي يقع فيها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

     

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, محمد علي الحوثي, اليمن
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