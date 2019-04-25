مصر... فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى، من صباح الخميس، القرار الذي نص على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، حسبما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

السيسي يعلن فرض حالة الطوارئ 3 أشهرhttps://t.co/i7hnYCH4AH pic.twitter.com/7QSqG6vilW — Magdy Kamel (@magdymohamed_) April 24, 2019

وكان الرئيس السيسي قد وجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتسمح له بالترشح مرة أخرى للمدة 6 سنوات.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على تلك التعديلات.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة".