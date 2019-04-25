النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شاب حرق سيارة في الطائف...(بالفيديو)

أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، بأن توجيه النائب العام السعودي جاء بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
#عاجل.. 🎥شاب يحرق سيارة في #الطائف و النائب العام يوجه بالقبض عليه— صحيفة مكة (@makkahnp) April 25, 2019
#حرق_سياره_امرأة_بالطايف#صحيفة_مكة pic.twitter.com/7XPEiYBdgX
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو يظهر شاب في إحدى مناطق المملكة يحرق سيارة، وتشير بعض الأخبار الأولية أنها سيارة أخته، بينما لم تتضح صحة هذه الأخبار، حتى الساعة.
وكانت النيابة العامة السعودية قد نشطت مؤخراً برصد التجاوزات، وملاحقة أصحابها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
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