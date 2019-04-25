أطباء بلا حدود: استقبلنا 31 جريحا ووفاة طفل إثر مواجهات عنيفة في تعز اليمنية

— MSF Yemen (@msf_yemen) April 25, 2019
وذكرت أنها عالجت المرضى بقسم الأمومة في المستشفى الجمهوري بمدينة تعز في ممرات المستشفى، بسبب تعرض جناح الولادة لأضرار جزئية بسبب الاشتباكات القريبة".
— MSF Yemen (@msf_yemen) April 25, 2019
وأكدت "أطباء بلا حدود" أنه على الرغم من ذلك، "تواصل الفرق الطبية عملها في تقديم الرعاية الصحية في المستشفى".
وأشارت إلى تدهور إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير بالنسبة للمرضى والجرحى في مدينة تعز بسبب اشتداد القتال داخل المدينة.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المسلحة إلى ضمان تمكن المدنيين والجرحى من الوصول إلى المرافق الصحية وحماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات والأسواق من هذه المعارك.
وكانت مواجهات عنيفة دارت صباح اليوم الخميس، بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لكتائب "جماعة أبو العباس" السلفية وسط مدينة تعز، أسفرت عن سقوط قتيل ونحو 35 جريحاً، على خلفية صراع نفوذ، حسب مصدر في السلطة المحلية في المدينة لوكالة "سبوتنيك".
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