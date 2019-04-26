الجيش اليمني يعلن مقتل 20 وإصابة 10 من "أنصار الله" بمواجهات شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت عقب محاولة للحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة بيت الشرجي بمديرية قعطبة شمال الضالع".
في سياق آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وقال "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف استهدفت بـ 6 غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة ورزان الواقعة بين الراهدة ومديرية الدمنة جنوب شرقي تعز".
وأضاف أن "الغارات تركزت على تعزيزات قتالية للحوثيين، كانت في طريقها لمواقعهم في خطوط التماس والمواجهات"، ووفقاً للجيش، "أدت الغارات إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات وأسلحة تابعة لهم".
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