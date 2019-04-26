الجيش اليمني يعلن مقتل 20 وإصابة 10 من "أنصار الله" بمواجهات شمال الضالع

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، يوم الخميس، مقتل وإصابة 30 عنصرا من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن "مواجهات اندلعت عقب محاولة للحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة بيت الشرجي بمديرية قعطبة شمال الضالع".

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وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبارهم على الفرار باتجاه منطقة بيت الشوكي، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 20 منهم وإصابة 10 آخرين".

في سياق آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال "26 سبتمبر" إن "مقاتلات التحالف استهدفت بـ 6 غارات تجمعات وتعزيزات للحوثيين في منطقة ورزان الواقعة بين الراهدة ومديرية الدمنة جنوب شرقي تعز".

وأضاف أن "الغارات تركزت على تعزيزات قتالية للحوثيين، كانت في طريقها لمواقعهم في خطوط التماس والمواجهات"، ووفقاً للجيش، "أدت الغارات إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، وتدمير آليات وأسلحة تابعة لهم".