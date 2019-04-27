من مجندات ذوات أصول مصرية... أدرعي يتعرف على "الملوخية"

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه تعرف على "الملوخية" المصرية وتباع في الأسواق الإسرائيلية.

ونشر أدرعي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، جاء فيها أنه تعرف على الملوخية المصرية من مجندات إسرائيليات من أصول مصرية.

تعرفت على #الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية حيث يتم بيعها في الاسواق الاسرائيلية أيضًا. بصحة وهنا أيها الأصدقاء. #شابات_شالوم pic.twitter.com/ixdGXF92Uy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 27, 2019

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدته:

تعرفت على الملوخية المصرية لأول مرة من مجنداتي من الأصول المصرية، حيث يتم بيعها في الأسواق الإسرائيلية أيضًا. بصحة وهنا أيها الأصدقاء.