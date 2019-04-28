وفاة شاب فلسطيني متأثر بإصابته برصاص الجيش الأسرائيلي قبل أسبوع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، نبأ وفاة الشاب يونس 20 عاما في مستشفى بيلنسون داخل إسرائيل.
وتتصاعد حدة التوتر بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، منذ أواخر مارس/ آذار 2018 مع بدء "مسيرات العودة الكبرى"، إذ تتصدى القوات الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين المشاركين في المسيرات المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم. كما قتل وأصيب عدد من الإسرائيليين والفلسطينيين في هجمات طعن وإطلاق نار نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية.
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