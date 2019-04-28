الحشد الشعبي والقوات الأمنية يطلقان عملية لتعقب خلايا "داعش" (صور)

وأفاد موقع "الحشد الشعبي" أن " الألوية 16 و22 و15 للقوات الأمنية انطلقت بمحور كركوك الأول لتفتيش المناطق الوعرة ضمن جبال حمرين"، مشيرا إلى أن "اللواءين (88 و21) في الحشد انطلقا بمحور صلاح الدين الثاني باتجاه الأهداف المرسومة".
وأضاف الموقع أن "القطعات الأمنية تواصل تقدمها بإسناد من طيران الجيش بهدف تفتيش وتأمين المناطق الوعرة وسلاسل جبال حمرين لمنع استغلالها من قبل فلول عناصر داعش".
🔺#اهم_الاخبار— مديرية الإعلام — هيئة الحشد الشعبي (@teamsmediawar) April 28, 2019
قوات #الحشد_الشعبي تنفذ واجب دهم وتفتيش في مناطق تلال #حمرين والقرى المجاورة بحثاً عن بقايا #داعش المنهزم#العراق #صلاح_الدين pic.twitter.com/E6fYkLrPJZ
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش"، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
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