عاهل البحرين يتوجه إلى باريس غدا

أعلن الديوان الملكي البحريني، اليوم الأحد، أن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سيتوجه غدا، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء مباحثات مع الرئيس، إيمانويل ماكرون، تتعلق بالعلاقات الثنائية.

القاهرة — سبوتنيك. وجاء في بيان الديوان، بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا)، "يعلن الديوان الملكي أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، سيتوجه يوم غد الاثنين الموافق الـ29 من شهر نيسان/أبريل الجاري، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة في زيارة رسمية؛ تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس إيمانويل ماكرون".

جلالة الملك المفدى يتوجه إلى الجمهورية الفرنسية غداً https://t.co/JO5fNI15TM — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 28, 2019

وذكر الديوان، أن الملك حمد بن عيسى سيجري مباحثات مع رئيس فرنسا، تتناول علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.