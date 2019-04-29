الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه نحو وسط مدينة طرابلس

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن الجيش الوطني الليبي يتوجه الآن نحو وسط العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى صد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في عدد من محاور القتال.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إن "وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تسطر ملاحم الكرامة والعزة والاعتزاز وتدحر الإرهابيين في جميع القواطع القتالية حول طرابلس وتتجه نحو قلب المدينة".

© REUTERS / HANI AMARA خبراء: حكومة الوفاق تسافر إلى موسكو سعيا وراء التأييد

من جهة أخرى أعلنت مصادر عسكرية ليبية أن اشتباكات مستمرة حتى اللحظة في مختلف محاور القتال جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس

وقالت المصادر العسكرية لوكالة "سبوتنيك": إن "قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الليبية تشتبك الآن في عدة محاور القتال جنوب وشرقي العاصمة طرابلس"، مشيرين إلى أن "الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قام بعمليات التفاف على قوات الوفاق في عدة مواقع بمحاور قتال جنوب طرابلس".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت، ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.