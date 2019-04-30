سر مهلة الـ48 ساعة الممنوحة لمسؤولين في حكومة البشير

بعثت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السودانية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، خطابات إنذار لكبار المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، تطالبهم بإخلاء فوري للمنازل الحكومية التي تم تخصيصها لهم أثناء فترة عملهم بالحكومة.

ووفقا لصحيفة "التحرير" السودانية، شددت الجهات المختصة على ضرورة تنفيذ الإخلاء الفوري خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

المنازل المطلوب إخلاؤها تشمل منازل نواب رئيس الجمهورية والمساعدين والوزراء الاتحاديين ووكلاء الوزرات وكبار الموظفين في الحكومة السابقة.

© REUTERS / UMIT BEKTAS السودان... قرار قضائي بشأن أسرة البشير

وتقع أغلب هذه المنازل في الخرطوم بحي المطار، والخرطوم بحري ومنازل أخرى تتوزع في الأحياء الراقية بالعاصمة.

ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.