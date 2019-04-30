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17:15 30 أبريل/ نيسان 2019
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    قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يستقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

    أبو بكر بعيرة: تصريحات غسان سلامة ضد المشير حفتر "تزيد الطين بلة"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    قال أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي، إن تصريحات المبعوث الأممي، غسان سلامة، التي هاجم فيها المشير خليفة حفتر، "تعبر عن إحباطه عما يجري في ليبيا"، موضحا "هذا رأيه يعبر عنه، وربما نتفق أو نختلف معه في بعض النقاط".

    العلم الليبي
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    وحمّل بعيرة "كل الأخطاء التي حدثت في ليبيا خلال السنوات والأشهر الماضية للأمم المتحدة لبعثتها ومندوبيها الذين لم يفهموا الوضع في ليبيا ولم يقدروه التقدير السليم". 

    وأوضح في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، على أثير راديو "سبوتنيك"، أن تصريحات غسان سلامة "تزيد الطين بلة"، مبينا أن "المبعوثين الأمميين من المفترض أن يكونوا محايدين منذ البداية وأن يتحدثوا عن الحقائق كما هي دون مجاملة لأي طرف من الأطراف، وهو ما وقع فيه كل المبعوثين بمن فيهم غسان سلامة ، فهم لا يسمون المسميات بأسمائها ويقعون في أخطاء كثيرة وفي النهاية يجدون أنفسهم أمام نفق مسدود وبالتالي لا أعول عليهم كثيرا فيما يقولون".

    وعن إمكانية نجاح المبعوث الأممي في جمع تأييد دولي لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، قال عضو مجلس النواب الليبي، "أعتقد أنه فقد كل أوراقه للأسف ولا يستطيع أن يغير في الموقف بشكل إيجابي".

    وأكد أن الأطراف الليبية هي من تستطيع إيقاف الحرب الدائرة الحالية في طرابلس، لكنه ذكر أن "طرابلس اجتمع فيها الكثير من المليشيات سواء القاعدة أو أنصار الشريعة وهو سبب الإشكال الحاصل في الوقت الحالي وكان لابدامن لتعامل معهم بشكل أو بآخر".

    وأشار إلى أن "ترك ليبيا على الوضع الحالي أدخل ليبيا في نفق مظلم وأصبحت الأطراف الليبية مختلفة في مواقفها وانقسمت البلاد على مختلف الأصعدة انقسام سياسي حكومات وجيوش متناحرة وغير ذلك من الأزمات".

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