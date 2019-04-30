الملك الأردني يلتقي رفاق السلاح خلال تمرينات عسكرية ويتناول وجبة الفطور معهم (فيديو-صور)

تابع الملك الأردني عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مجريات التمرين العسكري التعبوي (القوة الضاربة)، الذي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية إحدى وحدات لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/40، في أحد ميادين التدريب المخصصة، بمشاركة أسلحة الإسناد ورماية من الطائرات العمودية المقاتلة.

وكان في استقبال جلالته، لدى وصوله موقع التمرين رئيس هيئة الأركان المشتركة بالإنابة اللواء الركن الطيار يوسف الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن عدنان الرقاد. كما نقلت وكالة "بترا".

وشارك الملك عبد الله رفاق السلاح جانبا من يومهم التدريبي بالرماية على آلية الماردر، والتي أدخلت إلى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى حديثا.

جلاله الملك عبدالله الثاني القائد الاعلى للقوات المسلحه يلتقي مع مجموعه من رفقاء السلاح المتقاعدين ممن خدموا مع جلالته في كتيبه المدرعات /٢ الملكيه، التي كان جلالته قد تسلم قيادتها في عام ١٩٩٢م وتناول معهم وجبه الافطار ويفتتح مباني قياده درك مؤاب في محافظه الكرك🇯🇴🇯🇴🇯🇴 pic.twitter.com/W5hOAM4wUY — سمو الامير زيد بن شاكر🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴 (@zeidbinshaker) April 30, 2019

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، ومستوى الجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.

كما التقى جلالة القائد الأعلى مجموعة من رفقاء السلاح المتقاعدين ممن خدموا مع جلالته في كتيبة المدرعات/2 الملكية، التي كان جلالته قد تسلم قيادتها في عام 1992، وذلك في إطار حرصه على الاستمرار في التواصل معهم وتفقد أحوالهم.

جلالة الملك عبدالله الثاني، يلتقي مجموعة من رفقاء السلاح المتقاعدين ممن خدموا مع جلالته في كتيبة المدرعات/2 الملكية، التي كان جلالته قد تسلم قيادتها في عام 1992، وتناول معهم وجبة الإفطار، وتابع مجريات التمرين العسكري التعبوي (القوة الضاربة)، الذي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية إح pic.twitter.com/GHc1BfwfdE — Amjad AL — Shawish (@amjadshawish978) April 30, 2019

واشتمل التمرين على عمليات الاستطلاع الميداني ورماية الطائرات العمودية المقاتلة من نوع كوبرا وتطبيقات ميدانية، ورمايات بالذخيرة الحية من مختلف أنواع الأسلحة الرئيسية والمساندة، من دبابات ومدفعية متوسطة ورماية الصواريخ المضادة للدبابات، إضافة إلى التعامل مع الأهداف المختلفة بأسلوب النار والحركة وتطهير الأهداف وإعادة التنظيم عن طريق فريق القتال في قوة رد الفعل السريع.