الشرطة الإماراتية تتدخل بعد فيديو لموظف مرآب يحاول منع سيارة تقودها امرأة من السير

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، إحالة موظف "مواقف سيارات" في أحد الفنادق بمنطقة "بر دبي"، وسائقة مركبة، إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

انتشر مقطع فيديو غير حضاري اليوم الثلاثاء يظهر الموظف وهو يحاول إيقاف مركبة تعود للمرأة أثناء سيرها على أحد طرق دبي، والتي بدورها استمرت بالقيادة مما شكل خطراً على السلامة العامة، كما نقل موقع "24" الإماراتي.

ونوه مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي العقيد فيصل القاسم، أن "خلافا ماليا وقع بين موظف توقيف السيارات "فاليه باركن" في أحد الفنادق، وسائقة المركبة، حاول على إثره الموظف الغاضب إيقاف مركبة المرأة وهي تقودها عبر إلقاء جسده أمامها وفي المقابل لم تلتزم المرأة بالتوقف واستمرت بالقيادة على تقاطع مروري مما شكل خطرا على سلامة الرجل ومستخدمي المركبات".

وتابع العقيد فيصل أنه "تم تحويل الموظف والسائقة اليوم إلى مركز شرطة بر دبي وجاري التحقيق في الأمر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما"، داعيا كافة أفراد المجتمع إلى عدم تصوير المارة ونشر وتداول مثل هذه المقاطع غير الحضارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

في الوقت الذي ألقت شرطة دبي القبض على مصور مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا، وأكد مدير إدارة الإعلام الأمني أن "القانون في الإمارات يجرم تصوير الأشخاص من دون علمهم ونشر صورهم على شبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع الإلكترونية".