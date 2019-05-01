تونس ترفع الأجر الأدنى وأجور مئات آلاف المتقاعدين

أعلنت الحكومة التونسية رفع "الأجر الأدنى المضمون" وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينار (133 دولار)"، وذلك وفقا لوكالة " رويترز ".

وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة، مؤكدة أن القرار يشمل حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا في مدينة سيدي بوزيد وسط البلاد، يوم الاثنين الماضي، للمطالبة بالتنمية وإنهاء التهميش وتحسين أوضاعهم، وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية، كما احتج مئات الشبان أمس الثلاثاء، في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.