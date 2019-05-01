بمشاركة قطر... اجتماع عسكري خليجي رفيع المستوي في سلطنة عمان

شهدت العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأربعاء، اجتماعا تشاوريا للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان الجيوش الخليجية، بمشاركة قطرية.

ووفق ما نقلته صحيفة عمان، اختتمت أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بمجلس التعاون، التي انطلقت صباح الأربعاء.

وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس الأركان العماني الفريق، أحمد بن حارث النبهاني، نظرائه بدول المجلس على "جهودهم المقدرة، وما أبدوه من رؤى وأفكار حيال كافة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع"، دون تحديد طبيعتها.

بدء أعمال الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية pic.twitter.com/n4zUtrfEND — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 1, 2019

وأوضح النبهاني أن تلك الموضوعات "من شأنها أن تعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك".

افتتاح الاجتماع التشاوري للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في #مسقط pic.twitter.com/KA9ufThBs6 — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) May 1, 2019

ووفق المصدر، شارك في الاجتماع رؤساء أركان دول المجلس الست، بينهم الفريق طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، بجانب الفريق عيد بن عواض الشلوي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي.

ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في ظل أزمة خليجية اندلعت في يونيو/ حزيران 2017، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصارا بريا وجويا على الدوحة بدعوى "دعمها للإرهاب".

وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.