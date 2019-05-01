خبير عسكري سوري: ثلاث عقبات تعرقل تحرير إدلب

قال اللواء دكتور محمد عباس، الخبير العسكري الاستراتيجي السوري، إن "هناك تعزيزات عسكرية بالفعل على مشارف إدلب، والقوات المسلحة جاهزة للعملية منذ فترة طويلة، ولكن المسألة لا تتعلق بالجاهزية العسكرية، بل هناك ثلاث عقبات تعرقل تحرير هذه المنطقة".

وأوضح عباس، في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك"، أن "هناك ثلاث عقبات تعرقل الحسم العسكري في مدينة إدلب، أولها البعد الإنساني وحرص الدولة السورية على استعادة إدلب دون القوات المسلحة والعمل العسكري، ثانيا هناك قوات بديلة داخل إدلب تجهز الآن، لفبركة الكيماوي، وقتل عدد كبير من المدنيين، لتأليب الرأي العام الدولي على سوريا، وثالثا مراوغة تركيا ومحاولات إظهار نفسها أمام العالم، بأنها من تحمي الشعب السوري في إدلب، لذلك تحاول سوريا أولا استعادة المدينة بالحوار والتنسيق مع أصدقائها الروس، لكن عندما ينفذ صبر السوريين فقواتهم المسلحة جاهزة".

© Sputnik . Bassel Shartouh الجيش السوري يتحضر لمعركة إدلب من خلال تعزيزات عسكرية على حدودها

وأكد اللواء دكتور محمد عباس، أن الجيش السوري لن يستمر طويلا، في ظل الاستفزاز المتكرر من قبل الإرهابيين، المتمثلة في إطلاق النار والقذائف على بلدات شمال حماه، لذلك الوقت بات قصيرًا أمام تنفيذ الجيش العربي السوري عملية جراحية موضعية ضد أهداف محددة، في مناطق تواجد جبهة النصرة، الإيغور والشيشاني-وفق قوله-، لافتا إلى قيام روسيا بدور هام؛ لاحتواء التصعيد في هذه المنطقة، وإرغام تركيا على تنفيذ اتفاق سوتشي.