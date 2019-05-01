"سبوتنيك" ترصد تدفق التعزيزات العسكرية السورية إلى المنطقة "منزوعة السلاح" (فيديو + صور)

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الجيش السوري وصلت إلى ريف حماة خلال 48 ساعة الماضية، وأكد أن هذه التعزيزات باتت تنتشر على كامل الجبهة الممتدة من ريف حماة الشمالي باتجاه سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان الجيش العربي السوري، بدأ منذ صباح الاثنين الماضي، بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال في ريف حماة الشمالي، ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر عسكري سوري تأكيده الجيش السوري لن يبقى في موضع الرد على استفزازات المسلحين واعتداءاتهم وأن عملية تطهير المنطقة منزوعة السلاح (كمرحلة أولى) باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها.

© Sputnik . Bassel Shurtouh سبوتنيك ترصد تدفق التعزيزات العسكرية السورية باتجاه "منزوعة السلاح"

وقال المصدر إن التنظيمات الإرهابية المسلحة لم تتوقف منذ أسابيع عن تصعيدها المستمر وخروقاتها عبر استهداف نقاط الجيش السوري والبلدات والأحياء السكنية الآمنة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة لنصرة" الموالي لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، على جميع مدن وبلدات محافظة إدلب، فيما تعمل تنظيمات موالية لتركيا تحت إشرافها ضمن بلدتين في ريف إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

© Sputnik . Bassel Shurtouh سبوتنيك ترصد تدفق التعزيزات العسكرية السورية باتجاه "منزوعة السلاح"

وإلى جانب هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة"، تنتشر في ريف حماة الشمالي عدة تنظيمات إرهابية تتقاسم معها النفوذ على المنطقة كـ"حراس الدين"، والحزب الإسلامي التركستاني (الصيني)، و"أنصار التوحيد" المبايع لـ "داعش"، وفصائل أخرى من جنسيات عدة.