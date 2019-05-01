طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية من منغوليا تصل سوريا

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية سلمت ثمانية أطنان من المساعدات الإنسانية من منغوليا إلى قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

© Sputnik . Lubna Shaker مساعدات إماراتية تصل إلى دمشق

وقال رئيس المركز "تم تسليم حوالي ثمانية أطنان من المساعدات الإنسانية من منغوليا إلى مطار قاعدة حميميم الجوية بواسطة طائرة النقل العسكرية " إيل —76" التابعة لقوات الفضاء الجوية الروسية".

ووفقا له، سيتلقى مواطنو سوريا ملابس دافئة وبطانيات من منغوليا ولوازم مدرسية، وكذلك معدات لتوفير الإسعافات الأولية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى أكثر المواطنين احتياجا، وكذلك إلى المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.