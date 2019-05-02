السودان... ضباط يهددون بحمل السلاح إذ لم تنفذ مطالب الثورة

أعلن قدامى المحاربين في السودان، أن الوفاء للمؤسسات العسكرية يحتم أن يكونوا جزءاً أصيلاً من المجلس العسكري الانتقالي.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، شدد قدامى المحاربين في مؤتمر صحفي، على ضرورة اعتقال كل "رموز النظام البائد" وكوادره من العسكريين والمدنيين وعرضهم في وسائل الإعلام.

© REUTERS / UMIT BEKTAS توقعات بوصول مواكب جديدة من شرقي السودان إلى ميدان الاعتصام بالخرطوم

وهدد المحاربين القدامى بحمل السلاح حال عدم تنفيذ مطالب الثورة، داعين لضرورة هيكلة جهاز الأمن وحل كافة مليشيات النظام البائد في السودان (الشرطة الشعبية والأمن الشعبي والطلابي).

وطالب رئيس تجمع قدامى المحاربين اللواء محمد علي حامد، رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإصدار قرار عاجل بإعادة جميع المفصولين تعسفياً من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومفصولي الخدمة المدنية للخدمة، ورد الاعتبار للمحكومين بالإعدام صورياً منذ يونيو/حزيران 1989.

ونوه حامد، بأن المفصولين في عهد الإنقاذ من القوات النظامية نحو مليونين و500 ألف يمثلون ضباط وضباط صف وجنود بالقوات النظامية المختلفة.