"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين بهجمات على الجيش اليمني في تعز

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، تنفيذ هجمات على الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية استهدفت مواقع للجيش في مفرق الوازعية غرب تعز.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED "أنصار الله" تقدم عرضا للحكومة الشرعية لتبادل ألف أسير

وأضاف أن "أنصار الله" شنت عملية إغارة على مواقع أخرى لقوات الجيش في منطقة الجحملية شرق مدينة تعز.

ووفقاً للمركز، أوقع الهجومان عدداً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وأشار إلى استهداف مقاتلي "أنصار الله" تجمعات للجيش جوار معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع غرب تعز، بصاروخ كاتيوشا حقق إصابة مباشرة.

وعلى صعيد آخر، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية.

وأفادت "أنصار الله" بأنها أحبطت زحفاً لقوات الجيش في الربعة بمنطقة الأجاشر التابعة لمديرية خب والشعف شرق الجوف المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للجماعة أن مقاتلي "أنصار الله" استدرجوا مجاميع من المهاجمين إلى حقل ألغام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، مضيفاً أن الجماعة أعطبت خلال المواجهات 6 آليات عسكرية بعبوات ناسفة.