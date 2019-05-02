بعد فراغ المنصب لأكثر من عامين... السفير الأمريكي الجديد يصل الرياض

قالت السفارة الأمريكية في بيان إن السفير الأمريكي الجديد إلى السعودية، الجنرال المتقاعد جون أبي زيد، وصل إلى الرياض اليوم الخميس، ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.

ولم يكن لدى الولايات المتحدة سفير في الرياض منذ يناير/ كانون الثاني 2017 أي على مدى نحو 27 شهرا وهي فترة تعقدت فيها العلاقات بين واشنطن والرياض على نحو متزايد بسبب قضايا منها مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة بإسطنبول . وكان خاشقجي يقيم في الولايات المتحدة ويكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست.

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وأقر مجلس الشيوخ تعيينه في أبريل نيسان. وقاد أبي زيد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

وحسب "رويترز" نقل البيان عن أبي زيد (68 عاما) قوله "تعمل كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً كل يوم على حماية أمن بلدينا وتعزيز الرخاء والتنمية الإقتصادية الى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقتنا قوية".

The #Saudi embassy wishes to extend its heartfelt congratulations to General John Abizaid upon taking the oath of office as US ambassador to KSA. 🇸🇦 🇺🇸 @StateDept pic.twitter.com/bny5hYGipj — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) April 30, 2019

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة في أبريل/نيسان الماضي على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية ليشغل المنصب الشاغر منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة قبل أكثر من عامين.

جاء التصويت بأغلبية 92 مقابل 7 لصالح الجنرال المتقاعد الذي تولى القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق.

ورشح ترامب أبي زيد للمنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.