مقتل 9 جنود في هجوم على معسكر تدريب تابع لحفتر جنوبي ليبيا

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد الخيالي لموقع "العين الإخبارية" على "تويتر"، بوقوع "9 قتلى بصفوف الجيش الليبي في هجوم إرهابي على معسكر للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن "بعض الجنود تعرضوا للذبح على يد الإرهابيين".

ولم يحدد الخيالي هوية المهاجمين. فيما رجح مصدر محلي، لوكالة "سبوتنيك"، أن "يكون المسلحين من قوة حماية الجنوب".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.