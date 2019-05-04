قناة عبرية: مستمرون في التصعيد في غزة

ونقلت القناة العبرية الـ"13" مساء اليوم، السبت، على لسان مصدر إسرائيلي رفيع المستوى ـ دون ذكر ماهيته وكنيته ـ أن تقديرات الاجتماع الأمني الذي ترأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، تشير إلى أنه لا يمكن العودة فورا للهدوء في غزة، وبأن بلاده أمام يومين أو ثلاثة من التصعيد، على الأقل.
ويعزى اجتماع نتنياهو في "كرياه"، أو المقر الأمني أو العسكري الإسرائيلي الرئيس، في تل أبيب، إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لأكثر من 30 هدفا لحركة حماس في قلب قطاع غزة، في وقت أطلقت المقاومة الفلسطينية في القطاع ما يزيد عن 150 قذيفة صاروخية، وذلك منذ صباح اليوم، السبت. وهو ما ذكرته "الخارجية الإسرائيلية".
בכיר ישראלי: "לא ניתן לשוב לרגיעה, לפנינו לפחות שני ימי לחימה" • @OrHeller ו-@BarakRavid עם כל הפרטים >> https://t.co/vtUXsjXb76 pic.twitter.com/0knrsQ9mc8— החדשות 13 (@newsisrael13) May 4, 2019
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