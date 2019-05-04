العثور على بقايا مشفى ميداني ومفخخات من مخلفات "داعش" في بادية السويداء السورية

وذكر مصدر ميداني في المجموعة أنه "في إطار متابعة عمليات تمشيط ما تبقى من مناطق البادية لتأمينها حفاظا على حياة المدنيين بعد إنجاز تحريرها من قبل الجيش العربي السوري من إرهابيي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) نهاية العام الماضي تم العثور أمس في منطقة الوعر شرق الدياثة على بقايا مشفى ميداني وعدد من القذائف والألغام المعدة كعبوات ناسفة ومفخخات بأحجام مختلفة إضافة إلى قذائف هاون كان الإرهابيون يستخدمونها للاعتداء على المدنيين في القرى الآمنة في المنطقة"، وفقا لوكالة "سانا".

وفي إطار عمليات التمشيط والبحث وملاحقة فلول إرهابيي "داعش" في بادية السويداء الشرقية والجروف الصخرية في منطقة الكراع نفذت وحدة من الجيش أواخر شهر مارس/آذار الماضي عملية خاطفة وسريعة استهدفت مجموعة إرهابية تسللت عبر البادية ما أسفر عن القضاء على خمسة منهم ومصادرة أسلحتهم وتفجير بعض العبوات الناسفة من مخلفاتهم.