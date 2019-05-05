إصابة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية وارتفاع عدد الجرحى إلى 41 شخصا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع إصابتين في صفوف المواطنين الإسرائيليين، جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية صواريخ على البلدات والأراضي الاسرائيلية.

رام الله — سبوتنيك. وقالت قناة (i24) الإسرائيلية: "أصيب اثنان جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على قرية اللقية البدوية جنوب إسرائيل".



© AP Photo / Ariel Schalit غارة إسرائيلية على قطاع غزة تسفر عن سقوط قتلى والمقاومة ترد برشقات من الصورايخ

وأضافت القناة: "قدم مستشفى برزلاي الإسرائيلي علاجا لنحو 41 مصابا منذ بداية التصعيد، في جنوب البلاد "إسرائيل".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 300 قذيفة صاروخية صوب إسرائيل، في وقت لم تنجح منظومة القبة الحديدية سوى باعتراض جزء بسيط منها.

يشار إلى أن إسرائيل تتكتم على عدد الإصابات في طرفها، ولم تعلن عن حجم الخسائر حيث دأبت على هذا الفعل في إطار الحرب الإعلامية والنفسية وللحفاظ على جبهتها الداخلية ومعنويات مواطنيها وجيشها ولعدم اطلاع خصمها على حجم الخسائر المادية او بالأرواح.