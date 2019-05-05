بالصورة... "حزب الله" يقدم قذيفة صاروخية لوزير الخارجية اللبناني كهدية رمزية

وكتب على القذيفة التذكارية: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية.
نال جبران باسيل رتبة الوزير المقاوم من قبل حزب الله#مقاوم _ضد الدولة لصالح الدويلة#عصر _الإنحطاط pic.twitter.com/VAR44Ubn9T— Berna_zgheib@hotmail.com (@BernaZgheib) May 5, 2019
ونظم احتفال شعبي شارك فيه وزير الدفاع إلياس بو صعب، والنائب سيمون أبي رميا، ومسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو.
وأثارت صورة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله اللبناني جدلا واسعا في لبنان.
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