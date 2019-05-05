احتوى على ألفاظ خادشة وإيحاءات... النيابة السعودية تستجوب صاحبة فيديو "المساج"

كشفت مصادر عن قيام النيابة العامة السعودية باستدعاء صاحبة الفيديو الذي أثار ضجة في المملكة واستنفار العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لما يتضمنه من "ألفاظ خادشة وإيحاءات فاضحة".

© AFP 2019 / Fayez Nureldine تحرك عاجل في السعودية بسبب مقطع فيديو

واعتبر الغاضبون من مقطع الفيديو، الذي يروج لإحدى أدوية المساج والتدليك، بأنه "استفزاز ترويجي"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية اليوم الأحد عن قيام النيابة العامة باستدعاء صاحبة الفيديو الذي احتوى على "ألفاظ خادشة للحياء وإيحاءات تمس القيم الدينية والآداب العامة".

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة استجوبت المسوقة حيال "الأفعال السلوكية الصادرة عنها"، وأنه "أفادت بأنها لا تقصد أي شيء من تلك الإيحاءات، وأنها مجرد دعاية لزيوت تستخدم للتجميل والمساج، وأبدت ندمها على ما بدر منها، وتعهدت بعدم تكرار ذلك مستقبلاً، مقدمة اعتذارها الشديد للرأي العام والمجتمع بأسره عما صدر منها".

وأفاد المصدر بأن هذا السلوك "قد ينطوي عليه مخالفة لنظام منتجات التجميل، والذي قد تصل عقوبة المخالفات فيها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، علاوة على ما قد يكتنف هذا الإعلان من قيام جريمة تعمّد تضليل العامة بتقصّد نشر معلومات غير حقيقية عن المنتج، مما يولد انطباعاً كاذباً يسود لدى متلقيه باعتقاد صحته".

#الغذاء_والدواء تتخذ الإجراءات النظامية لاستدعاء مسوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية والشركة المسوقة لمنتج تجميلي؛ بسبب إعلان يتضمن مخالفات لنظام التجميل. pic.twitter.com/Y9KA4oNVtM — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 27, 2019

وكانت السلطات السعودية، قد أعلنت عن اتخاذها لقرار عاجل إزاء صاحبة الفيديو، إذ قررت هيئة الغذاء والدواء أنها ستتخذ الإجراءات النظامية ضد المنتج المعلن عنه.

وقالت "الغذاء والدواء"، إن قرارها باستدعاء المسوقة والشركة التابعة لها، جاء بسبب ما يتضمنه الإعلان الصادر عنها من مخالفات لنظام التجميل.